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Хинштейн не согласился с жителем Суджи по поводу размера компенсаций за утрату имущества
Губернатор Курской области Александр Хинштейн и житель Суджи Валерий Моисеев не пришли к единому мнению по вопросу размера компенсаций за утрату жилья. Моисеев предложил увеличить выплаты до миллиона рублей, однако губернатор подчеркнул, что текущие суммы соответствуют реальным затратам и предложил помощь через специальный фонд.

В Курской области все не утихают разговоры о том, как помочь тем, кто пострадал от военных действий, особенно беженцам, потерявшим дома. Недавняя встреча губернатора региона Александра Хинштейна с эвакуированными привлекла внимание к тому, что выплаты и жилищные сертификаты, предоставленные пострадавшим, никак не покрывают реальных нужд.

В центре обсуждения — история Валерия Моисеева из Суджи. Мужчина, которому уже за шестьдесят, рассказал, как жизнь до 2022 года была спокойной: люди не жаловались на государство, не просили помощи, но и сами не сидели сложа руки — поддерживали армию и жили в «прекрасных домах». После эвакуации, когда он лишился жилья, все пошло наперекосяк. По словам Моисеева, сертификаты на покупку жилья не покрывают не только стоимость самого дома, но и его обустройство. В новых квартирах не хватает даже самых необходимых вещей — и кровати, и плиты, и холодильника. А пенсия в 11,7 тысяч рублей явно не спасает.

Мужчина отметил, что единовременные выплаты (по 10 тысяч рублей) и компенсации за утрату имущества (75 тысяч за частичную утрату, 150 тысяч за полную) уже ушли на аренду и продукты. Люди не смогли даже купить то, что нужно для жизни.

Валерий Моисеев предложил повысить сумму компенсаций до миллиона рублей. Он считает, что такая сумма хотя бы как-то компенсировала бы утрату жилья, которое теперь «как избушка на курьих ножках». По его мнению, текущие выплаты — это просто насмешка.

Но губернатор Курской области Александр Хинштейн с этим не согласился. Он отметил, что Моисеев забывает про инфраструктуру, которая существовала в Судже до 2022 года: дороги, больницы, школы. Люди получали помощь от государства, в том числе пенсии, и жизнь была не такой уж плохой, как это пытался представить Моисеев.

Хинштейн не стал мягчить свою критику. Он заявил, что мнение Моисеева «не совсем честное» и напомнил, что военные действия продолжаются, а восстановление региона требует серьезных усилий. По его словам, выданные сертификаты покрывают стоимость утраченного жилья, а поддержка будет поступать через специально созданный фонд. Этот фонд будет помогать тем, кто оказался в самой сложной ситуации.

Губернатор призвал глав муниципалитетов проголосовать за предложенные меры или поддержать инициативу Моисеева, но все присутствующие на встрече муниципальные чиновники не поддержали его идеи.

Не только Моисеев был недоволен размерами выплат. Жители других эвакуированных районов тоже считают компенсации мизерными. Юрий Сухоруков из Гуево рассказал, что полученные 150 тысяч ушли на самые необходимые вещи — одежду, обувь, зимнюю резину, но этих денег все равно не хватило.

Многие беженцы надеются вернуться домой, но боятся, что их квартиры будут разграблены или станут совсем непригодными для жизни. Местные жители уверены: уровень выплат явно не соответствует нуждам людей, потерявших жилье и имущество.

Дискуссии о выплатах возникали и раньше. В середине ноября на встрече с бывшим губернатором Алексеем Смирновым жители региона тоже высказывали мнение о необходимости увеличения компенсаций, но предложения остались без изменений.

Активисты, которые поддерживают местных жителей, считают, что для восстановления справедливости сумму выплат нужно значительно увеличить. Они предлагают поднять этот вопрос перед высшим руководством страны, чтобы решить проблемы беженцев, потерявших свои дома и имущество.

#выплаты #хинштейн #губернатор курской области
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