Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России взять ответственность за авиакатастрофу Embraer 190 в Актау. Среди требований — публичные извинения, признание вины, наказание виновных и компенсации пострадавшим. Трагедия произошла на фоне активной работы российских ПВО, что, по словам азербайджанской стороны, стало причиной крушения. На борту находились 69 человек, 29 из них чудом выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался резко и прямо: Россия, по мнению президента Азербайджана Ильхам Алиев, должна взять на себя ответственность за крушение самолета Embraer 190 в Актау. Алиев требует публичных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Алиев уверен, что без извинений и официального признания вины со стороны России делу не быть. Он отметил, что 28 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре принес извинения, что, по его словам, говорит о готовности к диалогу. Но этого, конечно, недостаточно.

Президент Азербайджана подчеркнул, что дело не только в словах. Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пострадавшие пассажиры, экипаж и сам Азербайджан — получить компенсации. Без этого восстановить справедливость невозможно.

Трагедия произошла 25 декабря, когда самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул при посадке на запасной аэродром в Актау. Первые версии разнились. В Росавиации говорили о столкновении с птицами, затем о технических неисправностях. Однако азербайджанская сторона утверждает, что к катастрофе привело внешнее вмешательство.

Как заявили в Кремле, самолет оказался в зоне активной работы российских систем ПВО, которые отражали атаки украинских дронов на Чечню и соседние регионы. Именно по этой причине лайнер был перенаправлен на запасной аэродром.

На борту находились 69 человек, в том числе 16 граждан России. В катастрофе выжили 29 пассажиров.