Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался резко и прямо: Россия, по мнению президента Азербайджана Ильхам Алиев, должна взять на себя ответственность за крушение самолета Embraer 190 в Актау. Алиев требует публичных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Алиев уверен, что без извинений и официального признания вины со стороны России делу не быть. Он отметил, что 28 декабря Владимир Путин в телефонном разговоре принес извинения, что, по его словам, говорит о готовности к диалогу. Но этого, конечно, недостаточно.
Президент Азербайджана подчеркнул, что дело не только в словах. Виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности, а пострадавшие пассажиры, экипаж и сам Азербайджан — получить компенсации. Без этого восстановить справедливость невозможно.
Трагедия произошла 25 декабря, когда самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул при посадке на запасной аэродром в Актау. Первые версии разнились. В Росавиации говорили о столкновении с птицами, затем о технических неисправностях. Однако азербайджанская сторона утверждает, что к катастрофе привело внешнее вмешательство.
Как заявили в Кремле, самолет оказался в зоне активной работы российских систем ПВО, которые отражали атаки украинских дронов на Чечню и соседние регионы. Именно по этой причине лайнер был перенаправлен на запасной аэродром.
На борту находились 69 человек, в том числе 16 граждан России. В катастрофе выжили 29 пассажиров.