Трамп готовит перемены в мировой политике.

Трамп, как новый избранный президент США, уже нацелился на перемены в глобальной политике. Согласно информации из Financial Times, его администрация может предложить Украине мирное соглашение, но без предоставления ей гарантий безопасности. Это предложение может привести и к ослаблению санкций против России. Лавров не раз заявлял, что Москва готова к переговорам, но на своих условиях.

Зеленский, однако, держит линию: без четких и твердых гарантий никакого мира быть не может. Россия же, со своей стороны, утверждает, что такие гарантии возможны только при условии, что ее собственная безопасность будет обеспечена.

Что касается внешней политики США, то с Трампом все меняется. Теперь, по версии Financial Times, Вашингтон готов "молчаливо" признать сферу влияния России и Китая в их регионах. Взамен США сосредоточатся на укреплении своего положения в Западном полушарии, что, как водится, включает усиление давления на Мексику и Канаду. Не исключено, что Трамп попытается вернуть контроль над Панамским каналом и даже обратить внимание на Гренландию.

И, конечно, не забываем про Китай. Ожидается, что Трамп возобновит переговоры с Пекином. В условиях сделки речь может идти о снятии торговых барьеров и снижении пошлин в обмен на закупки американских товаров. Tesla и другие крупные корпорации будут в приоритете. Однако, возможно, в сделку будет включен и отказ от защиты Тайваня.

А вот встреча Трампа и Путина, как кажется, неизбежна. Несмотря на долгий перерыв в их диалоге, Трамп уже выразил желание обсудить будущее. Кремль подтвердил готовность к переговорам, но пока не видит веских причин для их начала. Путин добавил, что Россия открыта для обсуждения на основе стамбульских соглашений и текущих реалий.