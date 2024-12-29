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Трамп изменил свое мнение насчет программы рабочих виз H1-B
Дональд Трамп выступил в поддержку программы рабочих виз H1-B, несмотря на свои ограничения в прошлом. Его позиция вызвала раскол среди сторонников: одни считают, что визы подрывают интересы американских рабочих, другие, включая Илона Маска, видят в них залог успеха страны.

Дональд Трамп снова оказался в эпицентре внимания, поддержав программу рабочих виз H1-B. Эта инициатива рассчитана на высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

Дональд Трамп, в интервью The New York Post заявил, что всегда был сторонником программы H1-B.

«Мне всегда нравились визы, я всегда их поддерживал. Именно поэтому они существуют. У меня на объектах недвижимости много сотрудников с визой H1-B. Это замечательная программа», — отметил он.

Однако не все так гладко: его слова вызывают вопросы, ведь в первый срок он существенно ограничивал выдачу таких виз. Например, в 2020 году на фоне пандемии Трамп приостановил программу на полгода, объяснив это экономическим спадом.

Сторонники движения MAGA, выступающие за защиту рабочих мест для американцев, считают, что H1-B противоречит национальным интересам. Они требуют ужесточить иммиграционную политику, опасаясь, что доступ к визам лишает работы местных специалистов.

Но не все разделяют это мнение. Например, Илон Маск открыто выступил за расширение программы. Он заявил, что сам и многие талантливые люди смогли достичь успеха в США благодаря H1-B. К слову, Маск теперь еще и соруководитель нового департамента DOGE (Департамент эффективности правительства).

Илон Маск подчеркнул, что такие компании, как Tesla и SpaceX, стали возможны благодаря привлечению талантливых специалистов со всего мира. «Америка сильна благодаря тому, что она меритократия», — заявил он. Маск также добавил, что продолжит бороться за сохранение статуса США как страны возможностей.

Предприниматель Вивек Рамасвами также поддержал H1-B, выделив культурный аспект. По его мнению, многие американские компании обращаются к иностранным специалистам из-за их сильной трудовой этики. А вот в США, по словам Рамасвами, культ посредственности только набирает обороты — благодаря шоу и ситкомам. «Дело не в IQ, а в культуре», — отметил он.

#илон маск #дональд трамп #h1-b #рабочие визы
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