Компания Blue Origin успешно завершила подготовку к первому полёту тяжёлого ракетоносителя New Glenn. Проведён «мокрый» тест, двигатели отработали штатно, а FAA выдало лицензию на запуск. В первом полёте будет использован модуль Blue Ring Pathfinder, предназначенный для работы с такими клиентами как Пентагон. Запуск ожидается уже в начале января.

Компания Blue Origin официально завершила подготовку своего тяжёлого ракетоносителя New Glenn к первому полёту.

Подготовка к запуску включала так называемый «мокрый» тест — полноценную репетицию старта. Ракету заправили топливом, а семь двигателей BE-4 отработали 24 секунды, демонстрируя стабильность и надёжность.

На ракету установили макет полезной нагрузки массой около 20 412 килограммов. Это был важный экзамен для всей системы. Вице-президент программы New Glenn Джарретт Джонс назвал успешное завершение испытаний «ключевой вехой» в истории компании.

Помимо успешных тестов, Blue Origin получила лицензию на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это означает, что ракета полностью соответствует стандартам безопасности и готова отправиться в небо.

New Glenn — это тяжеловес среди ракет-носителей, многоразовая платформа, созданная для решения по-настоящему сложных задач. Разработчики акцентируют внимание на высочайших стандартах безопасности и надёжности, особенно для миссий с участием людей. Правда, первый полёт пройдёт в беспилотном режиме.

Первоначально запуск планировали на октябрь, а ракета должна была доставить на Марс два спутника NASA. Однако дополнительные проверки и тесты сдвинули график.

В первом полёте на борту New Glenn отправится модуль Blue Ring Pathfinder — часть многофункциональной платформы Blue Ring, которая предназначена для работы с заказчиками, включая Пентагон.

Точная дата старта пока держится в секрете, но слухи указывают на 6 января.