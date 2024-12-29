Роскосмос планирует увеличить длительность миссий космических кораблей «Союз МС» с 2025 года — с шести до семи или девяти месяцев. Это решение сократит количество запусков и повысит эффективность программы. В рамках сотрудничества с NASA продолжатся перекрёстные полёты, а график миссий уже расписан на ближайшие годы.

Роскосмос решил увеличить время полётов космических кораблей «Союз МС». С 2025 года на орбите будут оставаться не шесть месяцев, а семь, а то и девять.

В Роскосмосе подсчитали: за счёт увеличения длительности полётов можно будет экономить по одному кораблю каждые два года. Меньше запусков — меньше затрат.

Так же планируется подписание нового дополнения к соглашению с NASA. С 2024 года продолжаются перекрёстные полёты — часть на «Союзе», часть на Crew Dragon. Так что на МКС постоянно будут и наши, и иностранные астронавты.

Планы расписаны так: в 2025 и 2026 годах «Союзы» МС-28 и МС-29 отправятся в путь с астронавтами на борту. А параллельно Crew Dragon везёт наших космонавтов в 2025, 2026 и 2027 годах.