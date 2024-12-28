Ростову в Ярославской области вернули историческое имя — Ростов Великий. Закон о переименовании подписан президентом, а решение поддержали большинство жителей города.

Древний Ростов, что в Ярославской области, теперь снова официально называется Ростовом Великим. Такое решение закреплено законом, подписанным президентом России Владимиром Путиным.

Имя «Ростов Великий» впервые прозвучало в летописи «Повесть временных лет» ещё в 862 году. В XII–XV веках это название подчеркивало статус города как важного центра Древней Руси.

Всё началось с опроса жителей летом и осенью 2023 года. Из 14 тысяч человек 13 854 заявили, что хотят вернуть историческое имя. Это больше половины горожан старше 14 лет. И вот, в декабре 2024 года Госдума утвердила закон о переименовании.

История с Ростовом Великим чем-то напоминает переименование Новгорода в 1999 году. Тогда президент Борис Ельцин вернул городу имя Великий Новгород. Более того, в 1990-е там даже улицы вернули к их историческим названиям. Всё для того, чтобы сохранить дух и идентичность древнего города.



