Центробанк прогнозирует пик инфляции в апреле 2025 года, несмотря на высокую ключевую ставку. Основные причины роста — эффект базы, слабый урожай и перегретый спрос. При этом регулятор оставил ставку на уровне 21%, но не исключил её повышения в будущем.

Центробанк ожидает, что в начале 2025 года инфляция поднаберёт ход и выйдет на пик в апреле. Но конкретных цифр регулятор не даёт.

В резюме декабрьского заседания говорится: даже при нынешней высокой ставке цены будут расти. Всё дело в эффекте базы, который подкладывает дров в инфляционный костёр.

В Банке России уверены, что рост цен продолжится, а к апрелю достигнет своего пика. Однако если отбросить эффект базы, темпы роста начнут понемногу снижаться.

Вот только конкретных прогнозов по апрелю в документе нет. Ранее, в октябре, ЦБ предполагал, что инфляция в 2025 году будет на уровне 4,5–5%. До заветных 4% дотянутся только в 2026-м. Обновлённые данные, обещают, представят в феврале.

Инфляционные ожидания у населения подскочили до 13,9%, а у предприятий — ещё выше. Аналитики переписали свои прогнозы: теперь ждут 9,2% вместо прежних 7,7%. На такие настроения повлияло и ослабление рубля.

В декабре 2024 года ЦБ сохранил ставку на уровне 21%. Хотя аналитики ждали, что её повысят до 23% или даже выше. Рассматривали варианты 22% и 23%.

Главный аргумент: чрезмерное ужесточение могло бы резко затормозить экономику и увести инфляцию сильно ниже цели. Поэтому решили взять паузу. Но намекнули: ставка всё ещё может вырасти на ближайших заседаниях.