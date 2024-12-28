«Газпром» с 2025 года прекращает поставки газа в Молдавию из-за многомиллионных долгов, которые страна отказывается признавать. Переговоры зашли в тупик, а Молдавия ищет помощи у Евросоюза.

С 1 января 2025-го, поставки российского газа в Молдавию сведутся на нет. Причина проста — долги. В «Газпроме» заявили, что контрактные обязательства нарушались раз за разом.

Виновник — компания «Молдовагаз». По словам «Газпрома», она хронически опаздывала с платежами. Долг заоблачный — $709 миллионов. А премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что долга якобы нет и платить не за что.

В ноябре молдавская делегация приехала в Санкт-Петербург на встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Глава Минэнерго Виктор Парликов предлагал искать компромисс, ведь отключение газа грозит Молдавии настоящей гуманитарной проблемой. Так сказал вице-премьер Олег Серебрян.

Молдавия рассчитывает на помощь Евросоюза. Вице-председатель правления «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что европейские структуры должны подключиться к решению проблемы, чтобы газ шел без перебоев. Кроме того, ситуация с транзитом через Украину остается под вопросом.