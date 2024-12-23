Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию объемом 327 млн кВт·ч, чтобы помочь региону пережить зимние месяцы.

Гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию в объеме 327 млн кВт·ч поступили 23 декабря в 07:00 мск. Такой объем позволит республике продержаться январь и февраль, если останется действующий график отключений – четыре часа в сутки. Об этом сообщила госэнергокомпания «Черноморэнерго».

Сейчас в республике свет отключают на два часа днем и два часа ночью. Этот режим помогает справляться с нагрузкой и обеспечивать нужды жителей, а также жизненно важные объекты.

История с просьбами о помощи началась еще в октябре, когда Абхазия запросила 327 млн кВт·ч на 2025 год. Однако зеленый свет дали лишь 21 декабря после обращения врио президента Бадра Гунба. Он отметил, что затяжные отключения угрожают жизни людей и работе ключевых систем.

Абхазские власти подтвердили старт поставок после позитивного отклика Кремля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит поддерживать регион, чтобы сохранить стабильность и порядок.