Энергетический кризис в Абхазии обостряется: жители страдают от многочасовых отключений электричества. Основные причины – проблемы с Ингурской ГЭС и неконтролируемый майнинг криптовалют. Временное спасение пришло в виде гуманитарной помощи из России.

В Абхазии сложилась непростая ситуация с энергией: света не хватает, и причин тут несколько. Главные из них – сбои в работе Ингурской ГЭС и неконтролируемый майнинг криптовалют, который потребляет огромные ресурсы.

Ингурская гидроэлектростанция – главный поставщик энергии для региона, но она уже давно работает с перебоями. Зимой, с ноября по апрель, жители почти каждый год страдают от отключений. В декабре «Черноморэнерго» сообщило, что из-за низкого уровня воды в резервуарах электричество подают лишь на 2 часа 48 минут в сутки – рекордный минимум.

Майнинг – как ненасытный зверь: электричества он тянет невероятно много. По словам Тимура Джинджолия, главы «Черноморэнерго», на добычу криптовалют уходит около 350 миллионов кВт·ч в год. Это больше половины дефицита, с которым сейчас сталкивается Абхазия.

Временный президент Абхазии Бадра Гунба попросил Россию о помощи, назвав сложившуюся ситуацию угрозой для жизни людей. Уже 23 декабря начались гуманитарные поставки электроэнергии из России. Гунба тепло поблагодарил за «руку братской поддержки».

Министр энергетики Абхазии Джансух Нанба заявил, что республика запросила у России дополнительный переток электроэнергии на 2025 год – 327 миллионов кВт·ч. Но окончательное решение пока не принято.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, подчеркнул, что Россия готова поддерживать Абхазию в трудную минуту, пожелав региону «стабильности и процветания».