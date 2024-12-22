Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» были временно приостановлены из-за поломки насосной станции в Брянской области. Это привело к прекращению транспортировки нефти в Венгрию, Словакию и Чехию. Вскоре проблема была устранена, и работа трубопровода возобновлена. Венгерский министр иностранных дел заверил, что энергоснабжение страны находится под контролем.

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» временно остановились, и это, конечно, вызвало немало шума. По данным Reuters, проблемы с транспортировкой начались ещё в декабре. В начале месяца на несколько дней прекратились поставки сырья в Чехию, а с 19 декабря дело дошло до Венгрии — поставки полностью прекратились.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лично сообщил радостную новость: транспортировка нефти восстановлена. На своей странице в Facebook (владелец — Meta, признана экстремистской в России) он заверил, что энергоснабжение страны под надёжной защитой.

Как выяснилось, сбой произошёл из-за технической неисправности на насосной станции в городе Унеча, что в Брянской области. Reuters уточняет, что подобные поломки — не редкость, но когда дело касается такой ключевой артерии, как «Дружба», последствия всегда чувствительные.