Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» временно остановились, и это, конечно, вызвало немало шума. По данным Reuters, проблемы с транспортировкой начались ещё в декабре. В начале месяца на несколько дней прекратились поставки сырья в Чехию, а с 19 декабря дело дошло до Венгрии — поставки полностью прекратились.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лично сообщил радостную новость: транспортировка нефти восстановлена. На своей странице в Facebook (владелец — Meta, признана экстремистской в России) он заверил, что энергоснабжение страны под надёжной защитой.
Как выяснилось, сбой произошёл из-за технической неисправности на насосной станции в городе Унеча, что в Брянской области. Reuters уточняет, что подобные поломки — не редкость, но когда дело касается такой ключевой артерии, как «Дружба», последствия всегда чувствительные.