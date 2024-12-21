Экс-замминистра просвещения Денис Грибов задержан в московском аэропорту. Следствие подозревает его в хищении более 54 миллионов рублей через фиктивные госзакупки, когда он работал в Институте развития профессионального образования. Суд арестовал Грибова, трое его сообщников также под стражей.

В одном из московских аэропортов задержали бывшего замминистра просвещения, которого подозревают в хищении более 54 миллионов рублей. Мужчина числился в федеральном розыске. Источники утверждают, что речь идет о Денисе Грибове, занимавшем пост замминистра с 2020 года и отправленном в отставку в августе.

Тверской районный суд Москвы уже постановил заключить его под стражу. Однако, как утверждают инсайдеры, это дело никак не связано с его работой в Министерстве просвещения. Следователи считают, что махинации происходили в период, когда Грибов трудился в Институте развития профессионального образования.

По версии следствия, Грибов вместе с сообщниками, включая экс-проректора института и сотрудников одной из подрядных компаний, создал схему для хищения бюджетных средств. Деньги выделялись на развитие профессионального образования, но вместо реальных мероприятий, таких как стажировки для преподавателей, проводились лишь "бумажные" работы.

Через фиктивные госзакупки злоумышленникам удалось украсть более 54 миллионов рублей. На данный момент трое из сообщников уже арестованы, им предъявлены обвинения.



