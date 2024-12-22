Временно приостановлена работа федерального правительства из-за того, что Сенат не успел вовремя согласовать законопроект о финансировании. Около 3,5 миллионов госслужащих пострадали: часть продолжает работать без оплаты, остальные отправлены в вынужденный отпуск. Конгресс временно утвердил финансирование, но основная проблема с бюджетом остаётся нерешённой.

В Штатах начался шатдаун — Сенат не успел вовремя утвердить законопроект о финансировании федерального правительства. Как результат — государственные учреждения поставили на паузу, а миллионы служащих остались без зарплат.

Сенат не смог договориться по краткосрочному финансированию до полуночи. Палата представителей в проект одобрила, но верхняя палата Конгресса не дала добро.

Шатдаун сказался на 3,5 миллионах госслужащих. Некоторые, вроде авиадиспетчеров, пограничников и сотрудников Пентагона, работают без денег. Остальные отправлены в вынужденный отпуск.

В администрации заявили, что критические функции государства продолжат работать. Бюджетное управление следит за обязательствами перед фондами, а власти верят, что Конгресс разрулит ситуацию в ближайшее время.

После долгих дебатов сенаторы всё же приняли законопроект. «За» проголосовали 85 человек, «против» — 11. Это помогло временно разморозить правительственную работу, но с бюджетом на год всё ещё непонятно.

С нового финансового года, начавшегося 1 октября, Конгресс так и не смог утвердить бюджет. Было предложено временное решение на три месяца, но и оно вызвало шквал критики.

Избранный президент Трамп уже высказался: двухпартийные уступки его не радуют. Он грозится поддерживать республиканских конкурентов, тех, кто соглашается с демократами.

Республиканцы предложили новый проект, но его завалили. Потом появился «план C», который все же приняли 20 декабря.