Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к квалификации на Олимпийские игры 2026 года, но только в нейтральном статусе. Фигуристы и конькобежцы будут выступать под флагом ISU, без гимнов и национальных символов.

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил: российских и белорусских спортсменов допустили к квалификации на Олимпиаду-2026. Правда, только в нейтральном статусе. Новость появилась на официальном сайте организации.

ISU курирует соревнования в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. По новым правилам, Россия может заявить по одному спортсмену или паре в каждой дисциплине до 28 февраля 2025 года. Но командные соревнования для российских фигуристов остаются под запретом.

Перед стартом каждый спортсмен пройдет тщательную проверку. Цель ясна: отсеять тех, кто связан с военными структурами России и Белоруссии. Лишь после этого можно получить статус «нейтрального».

Но и это ещё не всё. Спортсменам запретят выступать под национальными флагами, включать гимны своих стран, общаться с прессой в микст-зоне, давать интервью и ходить на пресс-конференции. Выступать предстоит под флагом ISU.

Напомним, российских спортсменов отстранили от соревнований ISU в 2022 году. Сейчас их допустили, но с жёсткими ограничениями.

Квалификационный турнир для фигуристов запланирован на 17–21 сентября 2025 года в Пекине. Это будет один из этапов подготовки к Играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

На Олимпиаде в Пекине россияне блистали. Золото и серебро в женском одиночном катании, серебро и бронза – в парном, ещё серебро – в танцах на льду. Правда, из-за допинг-скандала командное золото аннулировали.

В конькобежном спорте и шорт-треке тоже были успехи. Ангелина Голикова взяла бронзу на 500 метрах, команда – серебро в гонке преследования. Шорт-трекисты отличились: Константин Ивлиев завоевал серебро, а Семен Елистратов – бронзу.