В 2022 году Андрей Макаревич получил статус иностранного агента. После этого он покинул Россию и переехал в Израиль, где продолжает заниматься музыкой. В 2023 году его компания была исключена из реестра юрлиц, а самого музыканта неоднократно штрафовали за нарушения закона об иноагентах. Макаревич избегает политических комментариев и сосредоточился на новой жизни за границей.

В 2022 году Минюст России внёс Андрея Макаревича, лидера группы «Машина времени», в реестр иностранных агентов. Такое решение оказалось следствием его публичных высказываний и позиции по ряду политических вопросов.

После получения статуса иноагента Макаревич уехал в Израиль. Музыкант открыто критиковал российские власти. Вскоре он окончательно покинул Россию.

В декабре 2023 года Федеральная налоговая служба исключила ООО «Философия ненасилия», принадлежащее Макаревичу, из реестра юридических лиц. Причиной назвали недостоверные сведения о компании.

Антон Чернин, представитель музыканта, сообщил, что Макаревич больше не имеет ни имущества, ни бизнеса в России. Он отметил, что фирма была создана для выполнения требований закона об иноагентах, однако законодательство впоследствии изменилось.

Музыканта не раз штрафовали за нарушения закона об иноагентах. Одной из причин стала некорректная маркировка материалов, за что предусмотрена ответственность по статье 19.34 КоАП РФ.

Минюст объяснил своё решение поддержкой Украины. Одним из поводов стало интервью Макаревича украинскому журналисту Дмитрию Гордону, который также числится в реестре иностранных агентов. Суд признал обоснованность включения музыканта в список.

Обосновавшись в Израиле, Макаревич продолжает заниматься музыкой. Политические темы он теперь старается не затрагивать. Представители музыканта подчёркивают, что утрата бизнеса и официальных связей с Россией для него не стала неожиданностью.