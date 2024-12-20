Словакия и Венгрия заявили о своем категорическом несогласии с введением санкций ЕС против российской атомной отрасли. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что такие меры подорвут работу атомных станций страны, построенных при поддержке России. Венгрия также выступила против, заявив, что санкции могут усугубить инфляцию. Франция заняла осторожную позицию, учитывая зависимость своих АЭС от российского топлива.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что любые санкции ЕС против российской атомной отрасли для его страны — как кость в горле, и их сразу же заблокируют. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после саммита Евросоюза в Брюсселе.

Фицо подчеркнул, что Словакия не поддержит попытки ограничить сотрудничество с российскими атомщиками. По его словам, словацкие АЭС работают на российских технологиях, и многолетнее взаимодействие с Москвой — это не что-то, от чего можно просто взять и отказаться.

На территории Словакии действуют две атомные электростанции: «Моховце» на востоке страны и «Богунице» на западе. Обе строились еще при содействии СССР и российских специалистов.

Примечательно, что не только Словакия возражает против таких санкций. Венгрия тоже не осталась в стороне: премьер-министр Виктор Орбан заявил, что запреты на сотрудничество с Россией в атомной сфере могут подлить масла в огонь инфляции. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал эти меры вообще неприемлемыми.

Франция, как сообщает Politico, занимает более осторожную позицию. Министерство экономики страны отмечает, что многие французские атомные станции зависят от поставок российского ядерного топлива.