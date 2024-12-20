Nvidia готовится представить серию видеокарт GeForce RTX 50 с поддержкой революционной технологии нейронного рендеринга. Эта инновация, основанная на искусственном интеллекте, обещает изменить подход к обработке графики в играх, сделав её ещё более реалистичной и производительной.

Nvidia, если верить источникам вроде Inno3D, нацелена вывести обработку изображения на новый уровень благодаря технологии нейронного рендеринга.

Само название намекает на использование искусственного интеллекта для создания и обработки графики. Такой подход может стать прорывом в том, как мы привыкли видеть игровую картинку. Inno3D говорит об этом так: "Революционные изменения в обработке и отображении графики".

Нейронный рендеринг, скорее всего, станет частью обновленной технологии DLSS, которая может получить четвёртую версию. Nvidia, вероятно, объединит проверенные временем методы апскейлинга и генерации кадров с новыми, более продвинутыми алгоритмами.

Основная фишка — перераспределение нагрузки между традиционными блоками GPU и тензорными ядрами, что в перспективе даст ещё больше производительности.

Поддержка нейронного рендеринга, скорее всего, останется эксклюзивом серии GeForce RTX 50. Это вполне ожидаемо — Nvidia делает ставку на уникальные технологии как на своё ключевое преимущество.