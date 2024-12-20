Foxconn, известная как крупнейший контрактный производитель iPhone, ведет переговоры с Renault о покупке доли в Nissan. Одновременно японские автогиганты Honda и Nissan обсуждают слияние, что поддерживается правительством Японии.

Тайваньская компания Foxconn, известная как крупнейший контрактный производитель iPhone, всерьез заинтересована в покупке доли в японском автопроизводителе. По информации агентства Reuters, переговоры уже набирают обороты.

Руководитель Foxconn, курирующий электромобильное подразделение компании, прибыл во Францию для обсуждения сделки с Renault, основным акционером Nissan. Источник, близкий к ситуации, подтвердил, что визит связан с намерением Foxconn приобрести часть доли в японской компании. Тайваньское агентство сообщает, что бывший топ-менеджер Nissan, ныне работающий в Foxconn, лично участвует в переговорах.

На фоне новостей о возможной сделке между Foxconn и Nissan возникли разговоры о слиянии последнего с Honda. Японское правительство выразило поддержку этому шагу, отметив, что объединение может повысить конкурентоспособность двух автогигантов. Министр экономики отметил, что такая сделка укрепит позиции японского автопрома на мировом рынке.

Несмотря на позитивные прогнозы, руководство Honda заняло жесткую позицию. Компания дала понять, что прекратит любые переговоры с Nissan, если последняя примет предложение Foxconn. Этот ультиматум основан на опасениях, что сотрудничество с тайваньской компанией может ослабить японский бренд и сделать его уязвимым для внешнего влияния.

Французский автопроизводитель Renault, крупнейший акционер Nissan, поддерживает инициативу Foxconn. По данным Nikkei, интерес тайваньской компании подталкивает Honda и Nissan к ускорению процесса слияния. Такая спешка вызвана страхом, что Nissan может утратить независимость, став объектом поглощения со стороны Foxconn.