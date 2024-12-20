Основные претензии касаются работы смарт-устройств и сервисов AirPlay и AirDrop. Apple заявляет, что такие меры угрожают безопасности пользователей.

Еврокомиссия снова взялась за Apple: требует открыть доступ к технологиям iOS для сторонних разработчиков.

Суть претензий проста: сделайте управление устройствами удобным для всех, а не только для своих. Смарт-часы, наушники и другие гаджеты от сторонних производителей должны работать наравне с фирменными. AirPlay и AirDrop тоже предлагают «расшарить» — чтобы не только айфоны между собой передавали данные.

Срок обсуждения — до 9 января 2025 года. Apple уже выкатила ответ: ваши требования — угроза безопасности и конфиденциальности. Открыть доступ ко всему — значит дать хакерам зеленый свет.

Особенно компанию напрягает, что одной из самых активных сторон, жаждущих доступа, является Meta* (запрещена в России). Apple опасается, что это может обернуться утечками личных данных: сообщений, звонков, фото и даже календарей пользователей. Примечательно, что сама Apple такие данные не собирает — ради той самой конфиденциальности.

Meta* уверяет, что ей доступ нужен исключительно для улучшения работы устройств вроде смарт-очков Ray-Ban Meta* и гарнитур Meta* Quest. Apple же парирует: совместимость уже обеспечена, никаких дополнительных прав не требуется. Если Apple не пойдет на уступки, ЕС грозит формальным расследованием. В случае признания нарушений — штраф до 10% от мирового годового оборота компании.

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.