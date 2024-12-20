Президент России Владимир Путин жёстко раскритиковал компанию Google и её платформу YouTube за нарушение российских законов и манипуляцию контентом. Он подчеркнул, что такие действия создают угрозу информационному пространству страны.

Во время недавней прямой линии Владимир Путин высказался о прекращении поставок современного оборудования компанией Google в Россию. Он подчеркнул, что такие решения создают трудности не только для компании, но и для пользователей её сервисов в стране.

Президент заявил, что Google и YouTube обязаны соблюдать законы России. По его словам, эти платформы не должны превращаться в инструменты для достижения политических целей иностранных государств. Путин отметил, что пользователи, желая найти информацию о музыке или культуре, всё чаще сталкиваются с нерелевантным контентом. Более того, с платформы исчезают имена российских артистов, блогеров и даже политиков.

Путин акцентировал внимание на том, что подобные действия являются прямым нарушением российского законодательства. «Роскомнадзор вправе предъявлять претензии таким компаниям», — заявил он, добавив, что это абсолютно оправданное требование.

Глава государства предложил компаниям сделать выбор. Если они намерены работать в России, то обязаны следовать местным законам и отвечать за публикуемый контент. В противном случае, как отметил президент, им стоит сосредоточиться на других рынках, где их действия вызывают меньше вопросов.