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Разгон М
Horse представила трансмиссию для гибридных автомобилей
Компания Horse запустила производство передовой гибридной коробки передач DB49 на заводе в Севилье. Первым её применит Renault Rafale.

Horse, подразделение Horse Powertrain, запустило производство новой коробки передач DB49 на заводе в Севилье, Испания. Эта трансмиссия разработана специально для гибридных авто, чтобы поднять планку в эффективности и экологичности.

DB49 — это 15-ступенчатая коробка передач, которая работает без муфт. Её крутящий момент достигает 470 Нм, а мощность — 48 л.с. Весит она всего 99 кг, что делает её одной из самых легких в своём классе. Первым авто с этой трансмиссией станет подключаемый гибрид Renault Rafale.

Генеральный директор Horse, Патрис Эттель, заявил:«Запуск DB49 в Севилье — это не просто технический шаг, это глобальное заявление. Мы годами вкладывались в разработку инноваций, которые помогут построить устойчивое будущее. DB49 — это больше, чем трансмиссия. Это наше видение того, как должен выглядеть транспорт завтрашнего дня».

Завод Horse в Севилье — ключевой игрок в производстве трансмиссий для гибридов и компонентов для ДВС. Более 1000 специалистов трудятся на этом предприятии, которое стабильно наращивает мощности.

Больше 60% продукции экспортируется за пределы Испании. За свою 60-летнюю историю он выпустил более 32 миллионов коробок передач. Только в 2024 году производство достигло 666 670 единиц.

#geely #renault
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