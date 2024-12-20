В России пользователи столкнулись с массовыми сбоями при загрузке видео на YouTube через мобильный интернет. Google отрицает технические проблемы, а эксперты связывают трудности с усилением ограничений. Власти же призывают платформу соблюдать российские законы.

Пользователи из России начали массово жаловаться на трудности с загрузкой видео на YouTube через мобильный интернет. Тем временем в Google утверждают, что с их стороны никаких технических сбоев нет.

19 ноября проблемы с доступом к YouTube начали замечать абоненты крупнейших мобильных операторов — МТС, «МегаФон», Т2 («Теле2») и «Билайн». Жалобы посыпались одна за другой через сервис DownDetector: видео либо совсем не грузится, либо обрывается через пару секунд.

Источники РБК сообщают, что это может быть связано с усилением ограничений. Один из экспертов медиарынка отметил, что раньше блокировки затрагивали около 30% десктопов, а к середине декабря ожидается полное замедление YouTube, включая мобильные версии.

В Google признают, что знают о сложностях у российских пользователей, но утверждают, что с их стороны всё работает как часы. Летние сбои, когда видеохостинг тоже замедлялся, Роскомнадзор объяснил уходом Google с российского рынка. Тогда компания свернула московский офис, начала процедуру банкротства и отключила кэширующие серверы в российских сетях.

19 декабря Владимир Путин на прямой линии прокомментировал ситуацию с YouTube. Президент отметил, что ответственность за проблемы несёт сам видеохостинг. По его словам, Google и YouTube обязаны следовать российским законам и не использовать платформу для продвижения политических целей.