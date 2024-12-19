Отношения Илона Маска с избранным президентом Дональдом Трампом могут стать движущей силой для NASA. SpaceX продолжает лидировать в аэрокосмической отрасли, разрабатывая технологии для возвращения на Луну в рамках программы «Артемида».

Уходящий глава NASA, Билл Нельсон, поделился своими мыслями о будущем американской космической программы. Он убежден, что их сотрудничество может открыть новые возможности, обеспечив NASA стабильное финансирование.

SpaceX под руководством Маска давно стала лидером в аэрокосмической отрасли. Уже сегодня компания успешно отправляет грузы на МКС с помощью капсул Dragon. Астронавты тоже регулярно пользуются Crew Dragon для полетов.

В рамках лунной программы «Артемида» SpaceX работает над модификацией ракеты Starship. Именно эта ракета должна вернуть американских астронавтов на Луну в 2027 году — впервые после легендарной миссии «Аполлон» 1972 года.

Выдвижение Дональдом Трампом Джареда Айзекмана, ветерана Crew Dragon, на пост главы NASA усилило уверенность в перспективах космического агентства. Нельсон считает, что Маск может сыграть ключевую роль в привлечении финансовой поддержки NASA через лоббирование в правительстве.

При этом он отметил, что тесные связи Маска с Трампом могут стать своеобразным «трамплином» для реализации амбициозных программ, таких как освоение Луны и Марса. Однако есть опасения: монополия SpaceX на рынке может ослабить конкуренцию, что не всегда идет на пользу.