Honda категорически возражает против возможного сотрудничества Nissan с тайваньской Foxconn. Компания считает, что такое решение подорвёт их партнёрство и стратегические планы. В случае агрессивных действий Foxconn, Honda готова защитить Nissan, выступив в роли «белого рыцаря».

Honda категорически против возможного сотрудничества Nissan и Foxconn. Глава японского автопроизводителя заявил, что любые связи с тайваньской компанией могут поставить под удар стратегическое партнёрство между Honda и Nissan.

«Если Nissan решит работать с Foxconn, наше сотрудничество закончится», — отметил представитель Honda. По его словам, такие меры вызваны опасениями, что вмешательство Foxconn может нарушить ключевые элементы стратегии роста компании.

Как пишет Nikkei, если Foxconn попробует агрессивно поглотить Nissan после отказа, Honda готова стать «белым рыцарем», чтобы защитить японского партнёра от нежелательной сделки.

Ранее обсуждалось создание совместной компании с участием Honda, Nissan и Mitsubishi Motors. Главная цель — инвестировать в передовые технологии, такие как беспилотное управление и разработка аккумуляторов для электромобилей. Если альянс всё же состоится, он станет третьей крупнейшей автомобильной группой в мире после Toyota и Volkswagen. С прогнозируемыми продажами свыше 8 миллионов автомобилей в год.

Возможный союз Honda и Nissan может привести к созданию компании стоимостью около 54 миллиардов долларов. При этом главный акционер Nissan — французская Renault — поддерживает идею объединения.