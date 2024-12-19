В Болгарии Дед Коледа прилетел на военную базу на штурмовике Су-25 вместо традиционных саней. Причиной стала тёплая погода и отсутствие снега. Компанию ему составила Снежанка на таком же самолёте, а гномы прибыли на вертолёте Agusta 109.

Болгарские военные поделились историей о необычном визите Деда Коледы. Вместо привычных саней новогодний персонаж приземлился на военную авиабазу Безмер, что на юго-востоке Болгарии, на штурмовике Су-25. Причина проста: снега нет, а без него сани — как лодка на суше.

Военные рассказали, что выбор транспорта был продиктован скоростью. Су-25 позволил Деду Коледе прибыть на базу без опозданий. Компанию ему составила Снежанка — болгарская «кузина» Снегурочки. Она прилетела на таком же самолёте, который приземлился чуть раньше.

Гномы, те самые, что обычно раскладывают подарки под ёлками, тоже добрались до базы. Но для них выбрали другой транспорт — вертолёт Agusta 109.

Но не только в Болгарии удивляют с транспортом для зимних героев. В Северной Америке с 1955 года NORAD запускает проект Tracks Santa. Благодаря ему можно в реальном времени наблюдать за перемещениями Санта-Клауса по всему миру. А 24 декабря любой желающий может заглянуть на сайт программы и узнать, где именно сейчас волшебник.