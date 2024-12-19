Роскомнадзор подготовил проект приказа, обязывающий операторов связи передавать данные об устройствах и местоположении интернет-пользователей. Новая мера направлена на контроль за посещением запрещенных сайтов и мониторинг сетевого трафика.

На Федеральном портале нормативных правовых актов появились документы, которые описывают новый проект приказа Роскомнадзора. Согласно этим бумагам, операторы связи обязаны будут передавать ведомству данные, позволяющие идентифицировать устройства и оборудование пользователей интернета. Иными словами, Роскомнадзор получит возможность собирать информацию обо всех интернет-пользователях, включая тех, кто заходит на запрещенные сайты.

Планируется, что контроль за посещением запрещенных ресурсов стартует через три месяца после того, как приказ вступит в силу. Операторы связи обязаны будут в течение 15 дней передавать информацию о каждом новом или переподключившемся пользователе.

Для этих целей предполагается использовать системы фильтрации трафика на базе ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Эти устройства провайдеры начали устанавливать еще с 2019 года, и уже сейчас они активно применяются для блокировки нежелательного контента.

В документах говорится, что ведомство будет получать данные обо всем, что связано с устройствами пользователей, выходящих в интернет. Среди таких данных:

IP-адреса;

идентификаторы устройств;

информация о местоположении;

сведения об использовании отдельных ресурсов.

Все это необходимо для более точного анализа трафика и выявления возможных нарушений закона.

Неудивительно, что инициатива Роскомнадзора вызвала волну обсуждений. Эксперты и общественность опасаются, что такой контроль может ограничить право граждан на конфиденциальность в интернете. Также остаются вопросы о том, насколько безопасно будут храниться эти данные и как их могут использовать.

С другой стороны, Роскомнадзор уверяет, что эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности в информационном пространстве и защиту от киберугроз.

Операторы связи окажутся в самом центре всех изменений. Им придется обновить свою инфраструктуру, чтобы соответствовать новым требованиям. А это — дополнительные расходы, которые могут повлиять на стоимость интернет-услуг для конечных пользователей.