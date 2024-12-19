АвтоВАЗ в 2024 году побил собственный рекорд, выпустив более 500 тысяч автомобилей. Однако продажи буксуют: на складах скопилось около 100 тысяч непроданных машин. Главная проблема — высокая кредитная ставка, из-за которой покупатели не могут позволить себе авто.

АвтоВАЗ сдержал слово: в 2024 году завод выпустил свыше полумиллиона машин. Юбилейная модель сошла с конвейера в декабре. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов. Он добавил, что план года не просто выполнен, а перевыполнен.

С 2022 года предприятие наращивало обороты, и вот, в декабре, преодолело отметку в 500 тысяч автомобилей. Эти достижения обсудили на итоговом заседании Челябинского отделения Союза машиностроителей России.

Но одно дело — выпустить, другое — продать. Соколов отметил, что на складах завода и у дилеров скопилось около 100 тысяч автомобилей. Главная причина — высокая кредитная ставка, которая подскочила до 25% годовых. Это сильный удар по покупательской способности, ведь две трети машин Lada покупают в кредит.

Кредитные условия стали настоящим барьером. Большинство людей просто не могут позволить себе новые авто в таких обстоятельствах. Несмотря на это, АвтоВАЗ продолжает производство, а склады тем временем заполняются.

Президент компании заверил, что ищутся пути выхода из ситуации. Рассматриваются субсидии на кредиты и улучшение условий для покупателей. Кроме того, АвтоВАЗ планирует стимулировать дилеров, чтобы ускорить продажи и разгрузить склады.