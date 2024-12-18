Космический корабль Dragon от SpaceX завершил 31-ю коммерческую миссию снабжения МКС. После месяца на орбите капсула вернулась на Землю с научными данными и результатами экспериментов. Несмотря на погодные трудности, NASA и SpaceX успешно завершили операцию.

Космический корабль Dragon от SpaceX завершил очередную миссию, продемонстрировав надежность и эффективность. NASA подтвердило успешное приводнение капсулы 16 декабря 2024 года. Она опустилась на воду, используя парашютную систему, в 13:39 по времени Восточного побережья США (21:39 по московскому времени).

На борту был не просто груз, а целый набор научных достижений. Результаты множества экспериментов, проведенных в условиях микрогравитации на МКС, теперь вернутся домой. Эти исследования — настоящая находка для науки и технологий, ведь их можно будет применить в самых разных областях. К тому же этот полет стал частью 31-й коммерческой миссии SpaceX, организованной совместно с NASA для снабжения Международной космической станции.

Запуск Dragon состоялся 4 ноября 2024 года с легендарного стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, на ракете Falcon 9. После удачного старта и стыковки с МКС, корабль провел в космосе больше месяца.

Отстыковка прошла не без приключений. 16 декабря 2024 года, с переднего порта модуля Harmony на МКС, капсула начала свой путь обратно. Правда, погодные условия на побережье Флориды несколько раз задерживали процесс, но в итоге, несмотря на все сложности, операция прошла успешно, и капсула вернулась на Землю.