Компания TP-Link обвиняется в недобросовестной конкуренции, а её устройства — в возможной связи с масштабной кибершпионской кампанией. Расследование может завершиться полным запретом продаж маршрутизаторов TP-Link в США.

Причина банальная, но серьезная — национальная безопасность. Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что опасения подпитаны расследованием, которое набирает обороты.

Министерства торговли, обороны и юстиции США взялись за масштабную проверку китайской компании. Обсуждают идею запрета продажи её маршрутизаторов уже в следующем году. Основной вопрос: не играла ли TP-Link в недобросовестную конкуренцию? Вдруг она занижала цены, чтобы вытеснить конкурентов и заполучить внушительную часть американского рынка?

На фоне этого всплыл инцидент с хакерами из группы Salt Typhoon. Они провернули кибершпионскую кампанию, похитив огромные объемы данных, включая записи телефонных разговоров в США.

Salt Typhoon взломали сети восьми американских операторов связи. Их мишенью стали устройства вроде маршрутизаторов и коммутаторов. Среди пострадавших — родственники Дональда Трампа и сотрудники администрации Джо Байдена.

Некоторые политики окрестили этот взлом "крупнейшей атакой на телекоммуникации в истории США". Теперь законодатели требуют пересмотреть протоколы кибербезопасности, чтобы такого больше не повторилось.

За последние годы китайская компания существенно укрепила позиции в США. По данным WSJ, доля TP-Link на рынке маршрутизаторов выросла с 20% до 65% с допандемийных времен до 2024 года. Только за третий квартал этого года компания отвоевала еще 5%.

Любопытно, что устройства TP-Link используются не только дома или в малых бизнесах. Их эксплуатируют и в крупных госструктурах вроде NASA и Минобороны США.