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Разгон М
Chery начала продажи своего флагманского кроссовера Tiggo 9 в России
Tiggo 9 доступен в двух комплектациях — Prime и Ultra, с начальной ценой от 4,15 млн рублей. Tiggo 9 оснащен 2-литровым турбомотором на 249 л.с., современными технологиями безопасности, мультимедийной системой с поддержкой VK и «Яндекс.Навигатором», а также полным приводом.

Chery объявила о начале продаж своего флагманского кроссовера Tiggo 9 в России. Любопытно, что Россия стала первым зарубежным рынком для этой модели. Автомобиль доступен в двух комплектациях — Prime и Ultra. Цены стартуют от 4 150 000 рублей, если учитывать актуальные скидки. Топовая версия обойдется в 4 450 000 рублей, что заметно дешевле ранее заявленных 4 750 000 и 5 050 000 рублей.

Кроссовер построен на современной модульной платформе T2X. Его длина составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база равна 2800 мм. Кузов разработан с учетом высоких стандартов безопасности: при столкновении конструкция эффективно поглощает энергию удара, снижая риск для пассажиров.

Под капотом у Tiggo 9 притаился 2-литровый турбомотор на 249 л.с. Он работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Максимальный крутящий момент в 375 Нм доступен уже с 1750 об/мин и держится до 4000 об/мин, что позволяет автомобилю разгоняться до сотни за 8 секунд. Полный привод реализован через систему Torque-on-Demand, которая мгновенно распределяет тягу между осями — за какие-то 0,1 секунды. Такая технология позволяет чувствовать себя уверенно на любых дорогах.

Версия Prime предлагает семиместный салон, два больших экрана (15,6 и 10,3 дюйма), панорамную крышу, камеру кругового обзора с углом 540° и полноценный зимний пакет. Также здесь есть расширенные ассистенты ADAS. Ultra дополнительно оснащена 20-дюймовыми колесами, системой автопарковки, вентиляцией для второго ряда сидений и дополнительными функциями безопасности.

Автомобиль оборудован десятью подушками безопасности, включая центральную между водителем и пассажиром. Боковые шторки длиной 2060 мм обеспечивают защиту даже при повторных ударах. Кроме того, в наличии мультимедийная система с поддержкой VK и навигации «Яндекс», а также полный пакет телематических функций, включая удаленное управление некоторыми системами авто.

#авто #chery
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