Intel отмечает 50-летие процессора 8080, который в 1974 году заложил основу современной индустрии микропроцессоров.

Intel решила отметить 50-летие своего культового процессора Intel 8080. Хотя круглая дата прошла ещё в начале года, основные торжества для технофанов состоялись только сейчас.

С выходом Intel 8080 в 1974 году мир микропроцессоров перевернулся. До него Intel штамповала чипы под конкретные задачи. Вот был, например, Intel 4004, созданный для калькуляторов Busicom, или Intel 8008 — для терминалов Datapoint 2200. Чипы эти, конечно, хороши, но узкоспециализированы.

Intel 8080 стал первым, кто предложил универсальность. Он вышел за рамки одной задачи и стал настоящим рабочим инструментом для создания самых разных решений.

Главным архитектором Intel 8080 был Федерико Фаггин, человек, который приложил руку и к предыдущим проектам компании. Но здесь ему пришлось серьёзно пересмотреть подход.

Клиенты Intel активно жаловались на недостатки модели 8008: мол, программное обеспечение ограничено, много чего просто нельзя реализовать. Эти претензии стали точкой отсчёта для нового чипа — более мощного, гибкого и пригодного для широкого применения.

Чип мог выполнять до 290 тысяч операций в секунду — в десять раз больше, чем его предшественник. Добавим сюда новую 40-контактную конструкцию, которая упростила подключение, и 6-микронную NMOS-технологию с 4500 транзисторов.

Для сравнения, современные процессоры Intel включают до 20 миллиардов транзисторов и производятся по нормам, в тысячу раз более тонким. Но для своего времени Intel 8080 был настоящей революцией.