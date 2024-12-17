Владельцы Samsung Galaxy S24 Ultra столкнулись с проблемой: антибликовое покрытие дисплея отслаивается спустя несколько месяцев использования. Участки повреждений появляются по краям и в центральной части экрана. Пользователи негодуют, а Samsung пока не комментирует ситуацию, ссылаясь на «естественный износ».

Владельцы Samsung Galaxy S24 Ultra, которые раньше восхищались антибликовым дисплеем, сейчас негодуют. Меньше чем через год после покупки защитное покрытие экрана начало отслаиваться. Особенно это заметно на краях и в местах, где экран используется чаще всего.

Вот, к примеру, пользователь X с ником @xeetechcare выложил фото своего устройства. На снимке видно: по правому краю экрана покрытие отошло, а по центру появились пятна. Причем, по его словам, он обращался с телефоном аккуратно, не таскал его рядом с ключами или монетами.

Ханнес Брехер, журналист Notebookcheck, считает, что причина кроется в хрупкости самого покрытия. По его мнению, оно не выдерживает регулярного использования. Вот и выходит, что спустя несколько месяцев после покупки экран уже выглядит не лучшим образом.

Так же пользователи жалуются, что им отказывают в бесплатном ремонте или замене, ссылаясь на «естественный износ». И это при том, что антибликовое покрытие подавалось как важное преимущество модели.