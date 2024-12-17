Владельцы Samsung Galaxy S24 Ultra, которые раньше восхищались антибликовым дисплеем, сейчас негодуют. Меньше чем через год после покупки защитное покрытие экрана начало отслаиваться. Особенно это заметно на краях и в местах, где экран используется чаще всего.
Вот, к примеру, пользователь X с ником @xeetechcare выложил фото своего устройства. На снимке видно: по правому краю экрана покрытие отошло, а по центру появились пятна. Причем, по его словам, он обращался с телефоном аккуратно, не таскал его рядом с ключами или монетами.
Ханнес Брехер, журналист Notebookcheck, считает, что причина кроется в хрупкости самого покрытия. По его мнению, оно не выдерживает регулярного использования. Вот и выходит, что спустя несколько месяцев после покупки экран уже выглядит не лучшим образом.
Так же пользователи жалуются, что им отказывают в бесплатном ремонте или замене, ссылаясь на «естественный износ». И это при том, что антибликовое покрытие подавалось как важное преимущество модели.