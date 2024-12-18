Спутниковый интернет Starlink, разработанный компанией Илона Маска опередил Национальную широкополосную сеть (NBN).

Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink буквально «уничтожил» конкурентоспособность австралийской Национальной широкополосной сети (National Broadband Network, NBN), которая когда-то гордо носила звание главного поставщика быстрого интернета в стране.

По его словам, Starlink стал не просто новым решением, а настоящей революцией. Он обошёл NBN не только по скорости, но и по низкой задержке. Маск также напомнил, что на создание NBN потратили около 70 миллиардов долларов, но эти деньги не спасли сеть от устаревания, когда на арену вышли передовые технологии.

Starlink предлагает скорость до 470 Мбит/с — показатели, которые NBN и близко не может достичь. Максимальная скорость NBN — всего 111 Мбит/с. Маск описал разницу между системами довольно резко, сравнив NBN с «древним коммутируемым доступом».

Даже в часы пик средняя скорость Starlink держится на уровне 165,5 Мбит/с. Сравнивая задержку, здесь Starlink опять впереди: менее 30 миллисекунд. Тогда как пользователи NBN вынуждены мириться с задержкой в 664,9 миллисекунды.



