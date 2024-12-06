Президент России Владимир Путин раскритиковал Минфин за недостаточную прозрачность в вопросе лимитов на семейную ипотеку. Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что в 2025 году программа будет доступна всем.

Президент России Владимир Путин упрекнул Министерство финансов в недостаточной прозрачности, заявив, что гражданам не сообщили заранее о существующих лимитах по семейной ипотеке. В ответ министр финансов Антон Силуанов пообещал, что в 2025 году программа будет доступна всем желающим без ограничений.

В эфире телеканала «Россия 1» Антон Силуанов заверил, что текущие сложности с лимитами временные. Он подчеркнул, что программа продолжит работать и станет более доступной. «Все желающие получить семейную ипотеку не будут сталкиваться с проблемами в будущем», — заявил министр.

Силуанов объяснил нынешние ограничения несколькими причинами, среди которых ключевым фактором стало повышение ключевой ставки. Это повлекло за собой увеличение бюджетных затрат на субсидирование ипотечных ставок.

Министр отметил, что объем выделенных средств вырос более чем в два раза и превысил триллион рублей. Эти расходы потребовали значительного пересмотра бюджета. Тем не менее, он пообещал, что в 2025 году лимиты будут расширены, а программа получит дополнительное финансирование.

Владимир Путин призвал чиновников быть открытыми с гражданами. Он указал на важность заранее предупреждать россиян о существующих лимитах. Президент отметил, что, несмотря на сохранение выгодной ставки в 2%, ограничения вызывают недоумение у населения.

«Люди должны знать: лимит такой-то, если хотите — поспешите, он может закончиться к определенному сроку», — заявил Путин. Это замечание прозвучало на фоне остановки выдачи ипотеки некоторыми банками.

Осенью банки, включая Сбербанк и ВТБ, начали приостанавливать выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Общий объем средств по программе до конца 2024 года составляет 6,25 трлн рублей. В следующем году лимит увеличат на 2,4 трлн рублей.