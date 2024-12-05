Европейский союз усиливает торговую конкуренцию с Китаем, вводя пошлины на электромобили, в то время как Китай отвечает антидемпинговыми мерами против европейского бренди. По словам посла ЕС в Пекине Хорхе Толедо, стратегия ЕС в отношениях с Китаем останется неизменной, несмотря на политические изменения в США.

Торговые отношения между Европейским союзом и Китаем продолжают оставаться напряженными, несмотря на возможные политические изменения в США. Посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо, выступая на форуме аналитического Центра Китая и глобализации, подчеркнул, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на стратегический подход ЕС к Китаю.

Хорхе Толедо заявил, что ЕС рассматривает Китай одновременно как партнера по диалогу, экономического конкурента и системного соперника. Это определение, по его словам, останется неизменным, независимо от изменений в американской политике.

Толедо отметил, что Европейский союз считает конкуренцию с Китаем нечестной, что и стало причиной введения ряда торговых ограничений. Так, ЕС не согласен с существующими условиями торговли и инвестиций, что вызывает напряженность в двусторонних отношениях.

Ранее высказывались предположения, что Дональд Трамп может подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем, введя пошлины против европейских товаров или заняв более жесткую позицию по отношению к Пекину. Однако Толедо подчеркивает, что изменения в Белом доме не приведут к автоматической корректировке стратегии ЕС. Европейский союз намерен решать существующие проблемы исключительно на двусторонней основе, используя инструменты диалога.

В последние месяцы между ЕС и Китаем вспыхнули новые торговые конфликты, которые получили в СМИ название "торговых войн".

29 октября ЕС утвердил дополнительные пошлины на импорт электромобилей из Китая, которые могут достигать 35,3% в зависимости от производителя. Министерство коммерции КНР выразило несогласие с этим решением, назвав его несправедливым.

В ответ Китай с 11 октября ввел временные антидемпинговые меры на импорт европейского бренди. Это решение стало итогом расследования, начатого в январе по запросам китайских производителей. Европейская комиссия заявила о намерении оспорить эти меры в ВТО.