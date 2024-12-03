Это затронет владельцев iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые больше не смогут пользоваться приложением.

WhatsApp объявил об изменениях в поддержке устройств и обновил соответствующий раздел на своём сайте. Это коснётся пользователей iPhone со старыми версиями iOS.

На данный момент приложение работает на iPhone с iOS 12 и выше. Однако с 5 мая 2025 года WhatsApp будет поддерживать только устройства с iOS 15.1 или более новыми версиями. Это означает, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus потеряют доступ к мессенджеру. Эти модели больше не смогут использовать зашифрованные чаты и другие функции приложения.

Как поясняют в WhatsApp, отказ от поддержки устаревших операционных систем позволяет сосредоточиться на новых функциях и улучшении безопасности. Старые версии iOS ограничивают возможности разработчиков, а устаревшие устройства чаще подвержены угрозам безопасности.