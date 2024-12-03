Посадочный модуль Resilience, разработанный японской компанией ispace, доставлен во Флориду для подготовки к запуску в январе 2025 года на ракете SpaceX Falcon 9.

Посадочный модуль второй миссии Resilience прибыл во Флориду для подготовки к старту на ракете SpaceX Falcon 9. Запуск запланирован не ранее января 2025 года.

Вторая миссия Resilience основана на опыте первой попытки компании достичь поверхности Луны в апреле 2023 года. Тогда миссия завершилась неудачей из-за ошибки высотомера, неверно определившего край кратера. Этот инцидент стал серьезным уроком, помогшим команде ispace улучшить главные аспекты программного обеспечения и конструкции нового модуля.

Новый посадочный модуль был разработан на базе предыдущей платформы Hakuto-R, но получил ряд значительных обновлений. После завершения всех необходимых испытаний в лабораториях Японского агентства аэрокосмических исследований в Цукубе, модуль был отправлен коммерческим грузовым самолетом во Флориду.

Одной из ключевых особенностей второй миссии станет доставка на Луну небольшого вездехода Tenacious. Tenacious должен продемонстрировать свои возможности в условиях низкой гравитации и экстремальных температур, прокладывая путь для будущих роботов-исследователей.

Генеральный директор и основатель ispace Такеши Хакамада отметил, что вторая миссия является кульминацией программы Hakuto-R. Он подчеркнул, что модуль Resilience вобрал в себя все данные и знания, накопленные во время первой миссии. «Мы продолжим последние приготовления, чтобы обеспечить успех запуска, на который возлагаются такие большие надежды», — сказал он в своем официальном заявлении.