Компания Abt Sportsline представила обновленную версию Audi SQ8, мощность которой увеличена до 700 л.с. благодаря доработке двигателя и других компонентов. Новинка получила обновленный экстерьер с 23-дюймовыми колесами и аэродинамическими деталями, а также инновационную систему Abt Level Control для настройки пневматической подвески.

Под капотом новой Audi SQ8, внушительные 700 л.с. и 870 Нм крутящего момента. Эти характеристики стали возможны благодаря специалистам Abt Sportsline, которые предлагают клиентам модификацию стандартных моделей.

Хотя Abt пока не предоставила точные данные об улучшении разгона, очевидно, что модифицированная версия Audi SQ8 превзойдет стандартные 4,1 секунды до 100 км/ч. В базовой комплектации автомобиль предлагает 507 л.с. и 770 Нм, но с доработками Abt мощность заметно увеличивается.

Внешний вид автомобиля стал еще более динамичным и дерзким. Audi SQ8 получила 23-дюймовые диски. Увеличенные выхлопные трубы добавляют агрессивности, а обновленные аэродинамические детали улучшают управляемость и общий облик.

Одной из главных инноваций стала система Abt Level Control, позволяющая владельцам настроить пневматическую подвеску под свои предпочтения.

Стоимость таких изменений составляет 35 000 евро.