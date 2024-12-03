На энергоблоке №4 АЭС «Аккую» завершён монтаж опорной фермы и сухой защиты корпуса реактора ВВЭР-1200. Работы, проведённые за восемь часов с помощью гусеничного крана, обеспечат надёжную защиту реактора от высоких температур и сейсмических нагрузок.

Строительство атомной электростанции «Аккую» в Турции, которую возводит «Росатом», достигло важного этапа – успешного монтажа ключевых компонентов реакторного блока №4. Среди них опорная ферма, а также сухая защита корпуса реактора. Работы были проведены с помощью гусеничного крана и заняли всего около восьми часов, о чем сообщили представители компании.

Главное сердце энергоблока – реактор ВВЭР-1200, который устанавливается внутри бетонной шахты. Верхняя и нижняя опорные фермы обеспечивают надежное крепление и поддержку корпуса. Вокруг реактора располагается сухая защита – массивный цилиндр, сваренный из двух стальных блоков с промежутком, заполненным специальным бетоном на основе серпентина.

Опорная ферма получила следующие размеры: 10 метров в диаметре и высотой более 1,5 метра. С виду конструкция напоминает огромный «бублик». Масса фермы составляет 145 тонн.

Цилиндрическая сухая защита, охватывающая реактор, сварена из верхнего и нижнего стальных блоков. Пространство между ними заполнено бетоном с добавлением серпентина, что придает конструкции дополнительную прочность. Способная выдерживать до 500 градусов Цельсия, эта толстостенная защита имеет диаметр 6,7 метра, высоту более 5 метров и общий вес в 142 тонны.

При обычных условиях работы сухая защита выполняет роль радиационно-теплового экрана. Она способствует стабильной работе ионизационных камер, которые контролируют нейтронное поле внутри реактора. В случае же чрезвычайных ситуаций, сухая защита становится главным барьером, предотвращающим повреждения реактора.