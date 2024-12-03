Nvidia анонсировала новый сервер GB300 из линейки Blackwell Ultra, который поступит на рынок в 2025 году. Устройство обещает впечатляющий скачок производительности, требующий внедрения жидкостной системы охлаждения. Модульные сокеты упростят обслуживание, а цена может достигнуть 5 миллионов долларов.

Ресурс Taiwan Economic Daily поделился подробностями о новом сервере Nvidia GB300, который обещает стать мощным инструментом для обучения искусственного интеллекта. Ожидается, что новинка из линейки Blackwell Ultra появится в середине 2025 года.

Увеличение мощности GB300 будет настолько значительным, что Nvidia потребуется внедрить полностью жидкостную систему охлаждения (СЖО). Это вынудит компанию активнее сотрудничать с производителями специализированных компонентов. Среди потенциальных партнеров называются известные тайваньские компании — Auras Tech и Asia Vital Components,.

С ростом производительности возрастает и цена. Если нынешний GB200 NVL72 оценивается примерно в 3 миллиона долларов, то топовая конфигурация GB300 будет стоить значительно дороже. Аналитики прогнозируют, что цена может достичь 5 миллионов долларов.

Одним из ключевых преимуществ GB300 станет отказ от традиционной распайки графических процессоров на системной плате. Вместо этого будет использоваться сокетное соединение, что значительно облегчит процесс обслуживания и модернизации оборудования. Для технических специалистов это означает сокращение времени на замену компонентов и настройку конфигурации.