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Разгон М
Seasonic добавила в свой конфигуратор видеокарту RX 8800 XT с TDP всего 220 Вт
Seasonic раскрыла информацию о новой видеокарте AMD RX 8800 XT с невероятно низким энергопотреблением — всего 220 Вт.

Seasonic, известный производитель блоков питания, добавив в свой конфигуратор 3D-карту с удивительно низким показателем TDP — всего 220 Вт. 

Такой уровень энергопотребления на фоне существующих решений, мягко говоря, необычен. Например, NVIDIA RTX 4080, которая относится к топовому сегменту, потребляет около 300 Вт. Её ближайший конкурент — Radeon RX 7900 XTX — нуждается уже в 360 Вт. Radeon RX 7900 XT, чуть менее мощная модель, тянет 310 Вт. Даже RX 7800 XT с производительностью, сравнимой с RTX 4070 или 4070 Super, потребляет порядка 250 Вт.

Предположение о том, что новая RX 8800 XT сможет соперничать с RTX 4070 Ti, оставаясь при этом в пределах 220 Вт, звучит почти фантастически. Однако если AMD действительно удалось добиться такой энергоэффективности, это станет серьёзным достижением в индустрии видеокарт.

#seasonic
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