Обновленная модель получила новый стартер и систему смазки с сухим картером. Производство планируется начать с ограниченного выпуска, но в перспективе оно вырастет до 10 000 единиц в год. Двигатель будет установлен на снегоходы «Русской механики» и «Тофалара».

На выставке «Вездеходер» в Москве представили обновленный отечественный двигатель Gimura 1000S. Главные изменения коснулись стартерного механизма и системы смазки с сухим картером. Эта версия создана специально для использования в снегоходах.

Как сообщает «Автопоток», модернизированный мотор Gimura 1000S планируют устанавливать на снегоходы таких известных брендов, как «Русская механика» и «Тофалар». В настоящее время идет оформление договоренностей по внедрению этой технологии в массовое производство.

На первых этапах выпуск двигателя будет ограниченным и пройдет в рамках мелкосерийного производства. Однако долгосрочная стратегия подразумевает ежегодный выпуск до 10 000 единиц.

Двигатель Gimura 1000S — это трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1008 см³ с мощностью 105 л.с.. Система впрыска топлива — инжекторная, а управление дроссельной заслонкой осуществляется электронным способом.