Миссия Proba-3, организованная Европейским космическим агентством и Индийской организацией космических исследований, начнёт изучение солнечной короны с помощью искусственных солнечных затмений. Два спутника создадут уникальные условия для исследований, позволяя учёным проводить до 50 затмений в год, каждое длительностью до шести часов. Проект стоимостью 200 миллионов евро обещает перевернуть понимание солнечной активности и её влияния на Землю.

4 декабря с космодрома имени Сатиша Дхавана стартует космическая миссия Proba-3. Ее цель — организовать искусственные солнечные затмения для изучения солнечной короны. Этот проект реализуется усилиями Индийской организации космических исследований (ISRO) и Европейского космического агентства (ESA).

В рамках миссии на высокоэллиптическую орбиту отправятся два спутника массой 550 кг каждый. Эти аппараты способны выстраиваться в линию с Солнцем с точностью до миллиметра. С помощью Proba-3 можно будет контролировать и продлевать солнечные затмения, что невозможно в случае природных явлений.

В отличие от кратковременных и редких природных затмений, миссия Proba-3 обеспечит до 50 искусственных затмений ежегодно. Каждое из них может продолжаться до шести часов, что значительно превышает длительность природных затмений. Это даст возможность ученым проводить углубленные исследования солнечной короны — загадочного слоя, температура которого достигает миллионов градусов и многократно превышает температуру поверхности Солнца.

Солнечная корона — одна из самых сложных для изучения областей. Она скрыта от прямого наблюдения, поэтому о ее свойствах известно немного. Искусственные затмения позволят устранить световые помехи и сфокусироваться на деталях. Ученые смогут понять, почему температура короны так велика и как солнечная активность влияет на космическую погоду и Землю.

Стоимость миссии составляет 200 миллионов евро. Результаты помогут глубже понять природу солнечной энергии, ее влияние на климат и работу спутниковых систем. Кроме того, данные, полученные благодаря Proba-3, могут внести вклад в предсказание солнечных вспышек, которые влияют на радиосвязь и электросети на Земле.