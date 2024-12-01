Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Цены на кофе могут вырасти на 20–25% из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме
Цены на кофе могут вырасти на 20–25% из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме, а также ослабления рубля. Эксперты отмечают рекордные биржевые цены на арабику и робусту, что дополнительно усложняет ситуацию на российском рынке.

Цены на кофе продолжают стремительно расти. Основная причина — снижение урожая в двух ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме. По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, в 2025 году стоимость кофе может увеличиться на 20–25%.

Кофе полностью зависит от импорта, так как в России его не выращивают. Эксперт отмечает, что ситуация с ценами вряд ли улучшится в ближайшее время, особенно учитывая зависимость от внешних факторов.

На мировом рынке кофе доминируют два вида: арабика (70%) и робуста (30%). Бразилия производит треть всей арабики, но на урожай этой культуры серьезно влияет засуха, которая началась еще в апреле. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, также столкнулся с природными проблемами: тайфуны и редкие дожди сократили объемы производства.

Если раньше робуста считалась более дешевой, то сейчас ее стоимость практически сравнялась с арабикой. Это связано с увеличением спроса и ограниченными запасами. Производители, которые использовали робусту для удешевления смесей, теперь вынуждены искать другие способы минимизировать затраты.

Снижение уровня осадков в Бразилии создало неблагоприятные условия для выращивания кофе. Эксперты предупреждают, что засушливый период, наряду с ограниченными запасами, способствует нарушению баланса спроса и предложения.

Снижение курса рубля к доллару добавляет давления на российский рынок. Импорт кофе становится дороже, и это неизбежно отражается на ценах для конечного потребителя.

На бирже стоимость кофе продолжает бить рекорды. Фьючерсы на робусту в конце ноября превысили 5,5 тысячи долларов за тонну — максимальный показатель с 2008 года. Арабика подорожала до 7,3 тысячи долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.

#россия #экономика #бразилия #вьетнам
1
Показать комментарии (1)
На продажу выставлен редчайший советско-российский автобус ЗИЛ-118 «Юность»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
1
ВС России перехватили глубоко модернизированную украинскую крылатую ракету "Нептун"
+
В Южной Корее вместо передачи Украине танков Т-80У и БМП-3 их списали и отправили на полигон
7
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
5
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Представлены iQOO Neo10 и Neo10 Pro с игровым чипом Q2
+
Эксперты считают, что в настоящее время приобретение RTX 4090 является крайне невыгодным решением
6
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Главред журнала "За рулем" Максим Кадаков поделился впечатлениями о новом универсале Lada Iskra
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
1
Военно-морские силы Украины приняли решение сменить окраску катерного состава
+
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
1
Серия смартфонов Samsung Galaxy 24 оказалась на 17% популярнее предшественников
+
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
Смартфоны Oppo следующего поколения будут оснащены аккумуляторами емкостью до 7000 мАч
+
Флагманы Huawei Pura 80 получат особую камеру-перископ
+
Электромобиль Renault Scenic E-Tech представлен в России
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3

Популярные статьи

Почему немецкие танки Второй мировой так и не перешли на дизель
30
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
203
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
1
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
13
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
8
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+

Сейчас обсуждают

Бейнур Муратов
22:39
Есть в one ui 6, иногда ей пользуюсь, полезная функция.
В iOS 18.2 появится возможность составлять и переделывать любой текст с ChatGPT прямо внутри системы
32Влад32
22:36
Стоить тоже будет как 2000 обычных дисков?
Разработан алмазный диск, способный заменить 2000 Blu-ray дисков
32Влад32
22:35
Еще больше резервных подразделений ВСУ упокоятся в курских лесах.
Руководство ВСУ перебрасывает на Курское направление ещё больше резервных подразделений
32Влад32
22:32
Такой же подленький клоун, как и Зеля.
Экс-премьер Британии Джонсон признал, что Запад руками Украины ведёт «прокси-войну» против России
Слав Webster
22:30
Ну нааадо же А пиндосы думали что только они могут запускать воздушные и морские военные беспилотники через старлинк Упс Но вообще то, малята, именно для этого и задумывался старлинк - управлять воен...
Defense Express: ВСУ обнаружили Starlink на российском беспилотнике «Герань-2»
Magnum79
22:28
И рыбку хотят, и остальное...
Казахстан отказался соблюдать санкции против России в ущерб своим производствам
ark-bak
22:27
Народ проходит, а вы весь каеф ломаете.
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
Magnum79
22:23
Можно и мне там по присутствовать? Я только палку с собой захвачу...
Илон Маск раскритиковал австралийский закон, запрещающий соцсети детям до 16 лет
Александр Ломакин
22:21
Автор выражает своё мнение и даёт информацию к размышлению - почему нет? Он учится - мы учимся, по крайней мере, не призывает всех лечиться как ПанзерКа. Если отбросить философию - сборка на твёрдую ч...
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
Eppius
22:18
Много кофе - вредно. Цикорий -полезно.
Цены на кофе могут вырасти на 20–25% из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем