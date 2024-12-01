Цены на кофе могут вырасти на 20–25% из-за плохого урожая в Бразилии и Вьетнаме, а также ослабления рубля. Эксперты отмечают рекордные биржевые цены на арабику и робусту, что дополнительно усложняет ситуацию на российском рынке.

Цены на кофе продолжают стремительно расти. Основная причина — снижение урожая в двух ключевых странах-производителях: Бразилии и Вьетнаме. По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, в 2025 году стоимость кофе может увеличиться на 20–25%.

Кофе полностью зависит от импорта, так как в России его не выращивают. Эксперт отмечает, что ситуация с ценами вряд ли улучшится в ближайшее время, особенно учитывая зависимость от внешних факторов.

На мировом рынке кофе доминируют два вида: арабика (70%) и робуста (30%). Бразилия производит треть всей арабики, но на урожай этой культуры серьезно влияет засуха, которая началась еще в апреле. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, также столкнулся с природными проблемами: тайфуны и редкие дожди сократили объемы производства.

Если раньше робуста считалась более дешевой, то сейчас ее стоимость практически сравнялась с арабикой. Это связано с увеличением спроса и ограниченными запасами. Производители, которые использовали робусту для удешевления смесей, теперь вынуждены искать другие способы минимизировать затраты.

Снижение уровня осадков в Бразилии создало неблагоприятные условия для выращивания кофе. Эксперты предупреждают, что засушливый период, наряду с ограниченными запасами, способствует нарушению баланса спроса и предложения.

Снижение курса рубля к доллару добавляет давления на российский рынок. Импорт кофе становится дороже, и это неизбежно отражается на ценах для конечного потребителя.

На бирже стоимость кофе продолжает бить рекорды. Фьючерсы на робусту в конце ноября превысили 5,5 тысячи долларов за тонну — максимальный показатель с 2008 года. Арабика подорожала до 7,3 тысячи долларов за тонну, что стало рекордом с 1977 года.