Эксклюзивный регистрационный номер "а007мр97", ранее закрепленный за отечественным седаном Aurus Senat, теперь украшает новейшую BMW 7-Series G70. Этот роскошный автомобиль с 4,4-литровым V8 двигателем и гибридной системой.

Новейшая BMW 7-Series в кузове G70 с номерами "а007мр97". Как сообщает Motor, ранее этот регистрационный номер принадлежал другому автомобилю — отечественному люксовому седану Aurus Senat 2022 года выпуска. Эти эксклюзивные номера, входящие в первую десятку, обычно закреплены за высокопоставленными чиновниками, такими как вице-премьеры и руководители федеральных министерств.

Примечательно, что в 2020 году номер "а007мр97" также украшал BMW 7-Series, но в другой модификации — BMW M760Li в кузове G12.

Новая "семерка" BMW, получившая легендарный номер, оказалась не менее примечательной. Это модель BMW 760i xDrive, оснащенная 4,4-литровым V8 двигателем с 48-вольтовой гибридной системой. Совокупная мощность силовой установки достигает 544 л.с., а в паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль также оборудован адаптивной подвеской и полным приводом.