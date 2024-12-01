Intel официально раскрыла характеристики видеокарт Arc B570 и B580, которые поступят в продажу в декабре. Новинки отличаются количеством ядер Xe, объемом памяти и частотой графического ядра.

Недавно утечка информации, связанная с компанией ASRock, раскрыла основные спецификации новых графических адаптеров Intel. Arc B570 получила 18 ядер Xe, тогда как B580 оснащена 20 ядрами. Это небольшая разница, но значительное отличие: объем памяти составляет 10 ГБ с 160-битной шиной у младшей модели, тогда как старшая предлагает 12 ГБ с 192-битной шиной.

Одной из ключевых особенностей обеих моделей является различие в количестве матричных движков XMX, которые ускоряют работу систем искусственного интеллекта. У B570 их 144, тогда как у B580 — 320. Это существенное преимущество старшей модели, особенно для задач, связанных с машинным обучением и другими интенсивными вычислениями.

Частота работы графического ядра у Arc B570 составляет 2,6 ГГц, а у B580 она увеличена до 2,8 ГГц. Обе видеокарты используют память типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц. Однако стоит отметить, что конкуренты уже переходят на GDDR7, которая обещает ещё большую пропускную способность даже при более узкой шине памяти.

Arc B570 имеет один 8-pin разъём питания, а у B580 их два, что увеличивает максимальную мощность до 375 Вт.

Официальный анонс видеокарт намечен на 3 декабря, а в продажу они поступят 12 декабря.