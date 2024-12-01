Австралия первой в мире приняла закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться социальными сетями. Ответственность за исполнение ложится на платформы, которые обязаны разработать методы проверки возраста. Закон уже вызывает споры из-за вопросов приватности и ограничений прав подростков, но его поддерживают 77% родителей.

Австралия стала первой страной, где детям до 16 лет официально запрещено пользоваться социальными сетями. Новый закон уже одобрен Палатой представителей, причем поддержали его представители обеих партий.

Теперь за соблюдение этого закона отвечают сами социальные платформы. Пока нет чёткого списка сервисов, на которые распространяется запрет, и неизвестно, как платформы будут проверять возраст пользователей. Тем не менее, предполагается, что они обязаны разработать и внедрить механизмы контроля, не нарушающие права на приватность.

Интересно, что мессенджеры не подпадают под действие закона. Это вызывает вопросы у экспертов, так как подростки могут использовать их как альтернативу для общения, обходя запреты на социальные сети.

Закон запрещает детям заводить аккаунты, даже если родители дают на это согласие. Это принципиально отличает Австралию от других стран, например, Франции, где родители сами решают, позволять ли детям пользоваться социальными сетями. По данным опросов, 77% австралийских родителей поддерживают новые ограничения.

Несмотря на широкую поддержку, закон подвергся критике. Основная проблема — отсутствие чёткого механизма проверки возраста без сбора дополнительных данных. Власти оставляют эту задачу на усмотрение социальных сетей.

Также обсуждается вопрос ограничений прав подростков. Критики считают, что закон ущемляет их возможности свободно выражать себя и общаться. Но правительство уверено, что эти меры помогут защитить молодёжь от негативного влияния соцсетей.

За несоблюдение закона социальные сети будут оштрафованы. Однако прямого наказания для детей или их родителей не предусмотрено.

Закон начнёт действовать через год. Этот период отведён на то, чтобы платформы адаптировались к новым требованиям и разработали необходимые технологии для идентификации возраста пользователей.