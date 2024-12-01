Российские автодилеры сокращают ассортимент китайских брендов из-за снижения спроса. Основные аутсайдеры — Omoda, Jaecoo и Livan, чьи продажи упали ниже 10 машин в месяц. Эксперты отмечают, что покупатели выбирают более ликвидные и проверенные марки, что заставляет дилеров пересматривать свои портфели.

Дилеры начали массово отказываться от продажи моделей китайских брендов, которые потеряли популярность. Причина проста — дефицит автомобилей, наблюдавшийся в прошлые годы, окончательно преодолён. Это изменило приоритеты покупателей, а вместе с ними и подход дилеров к выбору брендов для реализации.

Сегодня предпочтение отдают машинам с высоким уровнем ликвидности. Продавцы переориентируются на модели, которые гарантируют быструю продажу и стабильную прибыль. Дилеры отмечают, что работа есть, но финансовой выгоды от продажи отдельных китайских марок больше нет.

Среди аутсайдеров оказались бренды Omoda, Jaecoo и Livan. Хотя первоначальные ожидания от Livan были высоки, особенно учитывая совместное производство с Geely, рынок эту марку не принял.

Некоторые дилеры уже сделали первые шаги по оптимизации своего портфеля. Omoda и Jaecoo временно остаются в списке, но их вытеснили на периферию, уступив место более прибыльным моделям в центральных шоурумах.

Денис Гаврилов, известный автоэксперт, подчеркивает: отказ от марок, которые продаются менее чем 10 единиц в месяц, становится нормой. Эта тенденция затрагивает не только московский рынок, но и крупные города, такие как Санкт-Петербург. Помимо Omoda, Jaecoo и Livan, под удар попали Kaiyi, BAIC, FAW и даже премиальный Seres.

Бренды Dongfeng, JAC и GAC также пересматривают свои стратегии. Несмотря на их стремление удержаться на российском рынке, дилеры всё чаще отказываются от сотрудничества, предпочитая более востребованные модели.