Российский проект XCELS позволит провести уникальные исследования материи и процессов, лежащих в основе возникновения Вселенной. Установка станет важным шагом к созданию эксаваттного 12-канального лазера.

Научный руководитель Национального центра физики и математики, академик Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в ближайшие пять лет Россия создаст лазер, превосходящий все существующие аналоги. По словам ученого, эта установка сможет буквально «вскипятить вакуум».

В рамках проекта XCELS, посвященного исследованию экстремальных световых полей, специалисты планируют к 2030 году разработать двухканальный лазер мощностью 100 петаватт. Это станет ключевым этапом перед созданием уникальной эксаваттной 12-канальной системы. По словам Сергеева, подобный лазер позволит ученым приблизиться к разгадке самых сложных вопросов устройства материи и происхождения Вселенной.

«Мы сможем изучить первые мгновения существования Вселенной и получить уникальные данные, недоступные современной науке», — подчеркнул академик.

Проект предполагает использование технологий, разработанных в рамках существующих лазерных систем. В России уже работают установки мощностью в несколько петаватт.

Работы над лазерами сверхвысокой мощности ведутся и за пределами России. Например, Китай анонсировал запуск аналогичной системы мощностью 100 ПВт к 2025 году. Несмотря на международную конкуренцию, российские ученые уверены, что смогут реализовать проект.